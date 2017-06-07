14:50 07.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве загорелся Высший административный суд

В среду, 7 июня, в Киеве в здании Высшего административного суда Украины произошло сыльное возгорание.

В Киеве загорелся Высший административный суд

Об этом сообщается на официальном сайте ВАСУ.

Как отмечается, работа суда в данный момент временно прекращена.

В связи с этим спасательные бригады проводят эвакуацию посетителей и работников судебного учреждения.

"Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара", - сказано в сообщении пресс-службы.

Стоить отметить, что информация о пострадавших пока не поступала. 

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", пожар на территории бывшей овощной базы в Броварах Киевской области, который начался в понедельник, 5 июня, ликвидирован. Площадь пожара составила около 1 500 квадратных метров.


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