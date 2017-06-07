В Киеве загорелся Высший административный суд

Об этом сообщается на официальном сайте ВАСУ.

Как отмечается, работа суда в данный момент временно прекращена.

В связи с этим спасательные бригады проводят эвакуацию посетителей и работников судебного учреждения.

"Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара", - сказано в сообщении пресс-службы.

Стоить отметить, что информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", пожар на территории бывшей овощной базы в Броварах Киевской области, который начался в понедельник, 5 июня, ликвидирован. Площадь пожара составила около 1 500 квадратных метров.