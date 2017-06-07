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В Киеве открыли 11 пляжей

Столичная власть открыла в Киеве 11 пляжей.

В Киеве открыли 11 пляжей

По состоянию на вторник, 6 июня, коммунальное предприятие "Плесо" заявило, что все они готовы к началу купального сезона. Как рассказал журналистам начальник предприятия Денис Пикалов, распоряжение еще не подписано, но купальный сезон уже формально открыт.

Паспорта получили 11 пляжей. Так, по его словам, к открытию подготовлены пляжи "Детский", "Венеция", "Золотой", "Предмостная Слободка", "Молодежный", "Пуща-Водица", "Черторой", "Вербный", "Радужный", "Тельбин" и "Центральный".

При этом Пикалов заверил, что пляжи "Детский" и "Золотой" получили международную премию "Голубой флаг", предоставляемую за лучшие характеристики и обустройство пляжа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе 2016 "Плесо" временно запретило купание на пять пляжах в Киеве.


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