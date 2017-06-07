10:31 07.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная власть просит киевлянам не пить воду из крана в ночь на четверг

В ночь на четверг, 8 июня столичная власть будет проводить профилактическое промывание сетей в Оболонском районе.

Столичная власть просит киевлянам не пить воду из крана в ночь на четверг

В связи с чем власти просят жилете района, а также всего Киева, не пользоваться водой из кранов в ночное время. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, начиная с 23 часов среды и до пяти утра четверга "Киевводоканал" будет проводить профилактику на проспектах Маршала Рокоссовского и Минском, а также улицах Кондратюка, Полярной и Калнышевского.

Предварительно будет осуществляется очистка, промывка и дезинфекция резервуара чистой воды №2 на насосной станции "Минская".

Профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям, - пояснили в КГГА, Добавив, что после завершения профилактических мероприятий следует воду и проверить прозрачность води и нет ли постороннего запаха.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской голова столицы Виталий Кличко обратился к правительству по восстановлению энергоснабжения столичной ТЭЦ.


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