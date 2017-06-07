Столичная власть просит киевлянам не пить воду из крана в ночь на четверг

В связи с чем власти просят жилете района, а также всего Киева, не пользоваться водой из кранов в ночное время. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, начиная с 23 часов среды и до пяти утра четверга "Киевводоканал" будет проводить профилактику на проспектах Маршала Рокоссовского и Минском, а также улицах Кондратюка, Полярной и Калнышевского.

Предварительно будет осуществляется очистка, промывка и дезинфекция резервуара чистой воды №2 на насосной станции "Минская".

Профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям, - пояснили в КГГА, Добавив, что после завершения профилактических мероприятий следует воду и проверить прозрачность води и нет ли постороннего запаха.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской голова столицы Виталий Кличко обратился к правительству по восстановлению энергоснабжения столичной ТЭЦ.