При реконструкции Шулявского моста сохранят пешеходные зоны

Так, сейчас стало известно, что проект реконструкции указанного столичного путепровода (развязки на пересечении Победы с Гетьмана), выбранный специалистами из архитектурной области, является лучшим по экономическим критериям. Сегодня такое заявление сделал А. Спасибко – замглавы администрации.

Согласно его словам – еще в мае месяце в рамках проведения заседания по итогам осмотра и оценки специалистами был выбран проект реконструкции моста – проект выбрали из четырех предложенных. Разработчик же его - "Институт Киевдормостпроект".

Как сообщал УРА-Информ, в столице в феврале случился обвал Шулявского моста.