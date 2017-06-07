15:21 07.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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При реконструкции Шулявского моста сохранят пешеходные зоны

В КГГА недавно поведали про особенности хода реконструкции столичного Шулявского моста.

При реконструкции Шулявского моста сохранят пешеходные зоны

Так, сейчас стало известно, что проект реконструкции указанного столичного путепровода (развязки на пересечении Победы с Гетьмана), выбранный специалистами из архитектурной области, является лучшим по экономическим критериям. Сегодня такое заявление сделал А. Спасибко – замглавы администрации.

Согласно его словам – еще в мае месяце в рамках проведения заседания по итогам осмотра и оценки специалистами был выбран проект реконструкции моста – проект выбрали из четырех предложенных. Разработчик же его - "Институт Киевдормостпроект".

Как сообщал УРА-Информ, в столице в феврале случился обвал Шулявского моста.


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