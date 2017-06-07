На проспекте Отрадном ограничат движение транспорта

Так, на проспекте Отрадном вскоре частично внесут ограничения в перемещение автотранспорта. Такое сообщение поступило от представителей КГГА. Согласно этим данным – начиная с 22-ух часов вечера восьмого июня и до утра девятого июня по причине работ по фрезерованию покрытия ограничат движение на отрезке, где проспект граничит с бульваром Гавела. Также в столице планировали ограничить движение на улице Барбюса.

Как сообщал УРА-Информ, в городе также планируют ограничения движения авто на улице Березняковская – с седьмого июня и по девятое июня.