12:16 07.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100167356:mysnichenko

На проспекте Отрадном ограничат движение транспорта

В ночь на девятое июня на столичном проспекте Отрадном внесут изменения в возможность передвижения по нему авто.

На проспекте Отрадном ограничат движение транспорта

Так, на проспекте Отрадном вскоре частично внесут ограничения в перемещение автотранспорта. Такое сообщение поступило от представителей КГГА. Согласно этим данным – начиная с 22-ух часов вечера восьмого июня и до утра девятого июня по причине работ по фрезерованию покрытия ограничат движение на отрезке, где проспект граничит с бульваром Гавела. Также в столице планировали ограничить движение на улице Барбюса.

Как сообщал УРА-Информ, в городе также планируют ограничения движения авто на улице Березняковская – с седьмого июня и по девятое июня.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив