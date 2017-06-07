На Печерске ограничат движение

Таким образом – передвижение автотранспорта должны будут ограничить начиная от улицы Барбюса, дома номер 16 и вплоть до улицы Деловая, 5Б. Эти сведения были распространены представителями КГГА. По причине прокладывания теплосетей транспорт временно перестанет ездить по проезжей части от Барбюса и до Деловой. А ограничено движение на этом участке будет с первого июля и по первое сентября нынешнего года. Кроме того. в 2018-ом году – с 21-го мая по август.

Как сообщал УРА-Информ, движение автотранспорта также ограничат на Отрадном проспекте – из-за работ по ремонту.