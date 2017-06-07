Киеврада не может выполнить решение суда по отмену запрета на продажу алкоголя

Это связано с не прописанным в решении суда юридическом механизме его выполнения. Об этом в среду, 7 июня, заявил депутат фракции "Солидарность" в Киевраде Владислав Михайленко.

По его словам, в действующем законе сказано, что выполнить указанное решение невозможно по нескольким причинам. Первое - для того, чтобы отменить какой-либо нормативно-правовой акт коллегиального органа, необходимо подготовить соответствующий проект акта о его отмене, а решением суда такого определение нет.

Второе - для того, чтобы такое решение было принято, должен быть результативно поддержан 61 голосом проект решения об отмене. Никто, кроме избирателей, – ни суд, ни Кабинет министров, ни Антимонопольный комитет – не может заставить депутатов голосовать "за" или "против" того или иного проекта нормативного акта", – пояснил Михайленко, добавив, что в соответствии с законодательством, нормативные акты отменяются в порядке административного судопроизводства, то есть по решению административного, а не хозяйственного суда.

Весте с тем депутат поясни, что сейчас юридическое управление Киеврады готовит кассационную жалобу на решение Хозсуда Киева об отмене запрета на розничную реализацию алкоголя ночью, которая будет подана в ближайшие дни. Если город проиграет и этот суд и если решение суда будет изложено аналогично решению апелляционной инстанции, городская власть не предпримет никаких действий для его исполнения, - заверил политик.

Напомним, Киеврада ввела запрет на реализацию в объектах розничной торговли алкогольных и слабоалкогольных напитков в ночное время 22 сентября 2016 года.

Как сообщал УРА-Информ, решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, оставляющее в силе решение Хозяйственного суда Киева, обязывающее столичные власти отменить запрета на реализацию алкогольных напитков в столице в ночное времч, вступило в силу 6 июня 2017 года.