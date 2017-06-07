21:15 07.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киеврада не может выполнить решение суда по отмену запрета на продажу алкоголя

Киевская городская рада не может выполнить решение Хозяйственного суда Киева, который суд обязал городские власти отменить запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время.

Киеврада не может выполнить решение суда по отмену запрета на продажу алкоголя

Это связано с не прописанным в решении суда юридическом механизме его выполнения. Об этом в среду, 7 июня, заявил депутат фракции "Солидарность" в Киевраде Владислав Михайленко.

По его словам, в действующем законе сказано, что выполнить указанное решение невозможно по нескольким причинам. Первое - для того, чтобы отменить какой-либо нормативно-правовой акт коллегиального органа, необходимо подготовить соответствующий проект акта о его отмене, а решением суда такого определение нет.

Второе - для того, чтобы такое решение было принято, должен быть результативно поддержан 61 голосом проект решения об отмене. Никто, кроме избирателей, – ни суд, ни Кабинет министров, ни Антимонопольный комитет – не может заставить депутатов голосовать "за" или "против" того или иного проекта нормативного акта", – пояснил Михайленко, добавив, что в соответствии с законодательством, нормативные акты отменяются в порядке административного судопроизводства, то есть по решению административного, а не хозяйственного суда.

Весте с тем депутат поясни, что сейчас юридическое управление Киеврады готовит кассационную жалобу на решение Хозсуда Киева об отмене запрета на розничную реализацию алкоголя ночью, которая будет подана в ближайшие дни. Если город проиграет и этот суд и если решение суда будет изложено аналогично решению апелляционной инстанции, городская власть не предпримет никаких действий для его исполнения, - заверил политик.

Напомним, Киеврада ввела запрет на реализацию в объектах розничной торговли алкогольных и слабоалкогольных напитков в ночное время 22 сентября 2016 года.

Как сообщал УРА-Информ, решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, оставляющее в силе решение Хозяйственного суда Киева, обязывающее столичные власти отменить запрета на реализацию алкогольных напитков в столице в ночное времч, вступило в силу 6 июня 2017 года.


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