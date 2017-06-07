05:00 07.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Движение будет ограничено на улице Березняковской

В столице на улице Березняковская вскоре должны ограничить перемещение транспорта.

Движение будет ограничено на улице Березняковской

Так, на указанной улице – начиная от Николайчука в сторону Тычины седьмого июня с самого утра и по 18-ть часов вечера девятого июня будет частично ограничено передвижение автотранспорта. Эти данные распространили в КГГА.

Так, на указанном участке автодороги по причине некоторых дорожных работ ограничат на пару дней движение транспорта. Сотрудники "Киевавтодора" уже просили граждан быть лояльными к внедряемым на время неудобствам.

Как сообщал УРА-Информ, вскоре движение должны закрыть на Европейской площади города, а также и на Крещатике – из-за общественных мероприятий.


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