01:00 06.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Минкульте прокомментировали восстановление Дома профсоюзов

В Доме профсоюзов, который находится в столице, вскоре запланированы серьезные перемены – в процессе восстановления.

В Минкульте прокомментировали восстановление Дома профсоюзов

Однако здание, когда его восстановят, как снаружи, так и изнутри не нарушит общего архитектурного решения центра столицы. Такое сообщение поступило от представителей Минкульта. Строители сейчас очень стремятся к тому, чтобы проект здания не нарушил ансамбля столицы, а особенно Майдана. При этом внутри здания будут осуществлены серьезные изменения. По словам главного архитектора – команда понимает всю роль здания в ходе Революции достоинства.

Как сообщал УРА-Информ, на данный момент в Доме профсоюзов идет восстановление каркаса.


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