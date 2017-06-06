В Минкульте прокомментировали восстановление Дома профсоюзов

Однако здание, когда его восстановят, как снаружи, так и изнутри не нарушит общего архитектурного решения центра столицы. Такое сообщение поступило от представителей Минкульта. Строители сейчас очень стремятся к тому, чтобы проект здания не нарушил ансамбля столицы, а особенно Майдана. При этом внутри здания будут осуществлены серьезные изменения. По словам главного архитектора – команда понимает всю роль здания в ходе Революции достоинства.

Как сообщал УРА-Информ, на данный момент в Доме профсоюзов идет восстановление каркаса.