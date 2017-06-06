13:50 06.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве временно закрывается движение трамваев маршрута №14

В связи с проведением ремонтных работ контактной сети в ближайшие дни движение трамваев маршрута №14 будет закрыто.

 

В Киеве временно закрывается движение трамваев маршрута №14

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".

"На улицах Константиновская - Спасская - Межигорская с 7-го по 9-е июня 2017 года с 00 ч. до 05 ч. движение трамваев маршрута №14 закрывается", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службы отмечается, что заезд последних и выезд первых трамвайных вагонов будет скорректирован.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в столице ограничил  передвижение авто по Владимирскому спуску. Работники же Киевавтодора уже попросили у водителей отнестись к данного рода неудобству понимающе и выбрать себе в ближайшее время иной маршрут передвижения.


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