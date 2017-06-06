19:21 06.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве снова разрешена продажа алкоголя в ночное время

Сегодня в силу вступило решение Хозяйственного суда г. Киева касательно запрета продажи алкогольных напитков и пива с 23:00 до 10:00. Согласно решению суда, запрет снят.

В Киеве снова разрешена продажа алкоголя в ночное время

Об этом говорится сообщает Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что сегодня вступило в законную силу решение, которым суд обязал Киевский городской совет отменить решения от 22.09.2016 № 19/1023 «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объекта торговли в г. Киеве».

Отмечается, что решение городского совета Киева от 22.09.2016 № 19/1023 признано таким, что противоречит условиям конкуренции и ограничивает самостоятельность предприятий.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Киеве будет доступна продажа алкогольных напитков в ночное время.

Ранее УРА-Информ сообщал, что легальный алкоголь принес Украине 7 млрд грн за 2016 год.


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