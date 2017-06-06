В Киеве ночью неизвестный с ножом напал на мужчину

Он нанес ему серьезные травмы. Скорая помощь увела раненного в больницу.

Как сообщает очевидцы на своих страничке в Facebook, друг пострадавшего на момент нападения находился рядом с пострадавшим. В настоящее время он находится в шоковом состоянии и ничего сказать не может.

Вместе с тем полиция просит людей, которые были очевидцами этого события, написать личные сообщения или позвоните на 102.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 1 июня произошла стрельба. В результате инцидента два человека получили ранения.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, стреляли на Подоле на улице Кирилловской около пяти часов вечера. При этом полиция установила, что жертвой стрельбы оказался россиянин Адам Осмаев.