09:55 06.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ночью неизвестный с ножом напал на мужчину

В Киеве в ночь на вторник, 6 июня, неизвестный напал с ножом на мужчину.

В Киеве ночью неизвестный с ножом напал на мужчину

Он нанес ему серьезные травмы. Скорая помощь увела раненного в больницу.

Как сообщает очевидцы на своих страничке в Facebook, друг пострадавшего на момент нападения находился рядом с пострадавшим. В настоящее время он находится в шоковом состоянии и ничего сказать не может.

Вместе с тем полиция просит людей, которые были очевидцами этого события, написать личные сообщения или позвоните на 102.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 1 июня произошла стрельба. В результате инцидента два человека получили ранения.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, стреляли на Подоле на улице Кирилловской около пяти часов вечера. При этом полиция установила, что жертвой стрельбы оказался россиянин Адам Осмаев.


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