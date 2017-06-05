13:32 05.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пьяный бомж спровоцировал ДТП

В столице бомж, который находился в нетрезвом состоянии, внезапно спровоцировал ДТП.

В столице пьяный бомж спровоцировал ДТП

Так, пьяный бездомный в районе столицы Дорогожичи стал причиной аварии, бросившись прямо под колеса едущего автомобиля. Про это сегодня передали представители dtp.kiev.ua.

Таким образом – в районе города Дорогожичи бомж в нетрезвом состоянии внезапно бросился прямо под едущее авто марки Опель. В итоге данного ДТП мужчину с тяжелыми травмами срочно отправили в больницу. Водителю автомобиля также оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент на месте трудится оперативная группа.

Как сообщал УРА-Информ, в районе столицы – Троещина – женщина попала под трамвай.


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