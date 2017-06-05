В столице пьяный бомж спровоцировал ДТП

Так, пьяный бездомный в районе столицы Дорогожичи стал причиной аварии, бросившись прямо под колеса едущего автомобиля. Про это сегодня передали представители dtp.kiev.ua.

Таким образом – в районе города Дорогожичи бомж в нетрезвом состоянии внезапно бросился прямо под едущее авто марки Опель. В итоге данного ДТП мужчину с тяжелыми травмами срочно отправили в больницу. Водителю автомобиля также оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент на месте трудится оперативная группа.

Как сообщал УРА-Информ, в районе столицы – Троещина – женщина попала под трамвай.