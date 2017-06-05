В Броварах под Киевем горела оптовая база - ФОТО

В поселке Бровары под Киевом в понедельник днем, 5 июня, возник пожар.
Около двух часов дня на территории бывшей оптовой базы загорелись отдельно стоящие два складских помещения. К счастью во время возгорания никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, общая площадь, которую охватил огонь составила 1500 квадратных метров. Спасателям удалось уже в четырех часам локализовать, а вскоре и полностью потушить пожар.
При этом в ГосЧС уточнили, что пожар возник возле сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на частной автостоянке загорелось несколько автомобилей. Возгорание произошло в одном из легковых автомобилей с распространением огня на рядом припаркованные транспортные средства.