19:30 05.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Броварах под Киевем горела оптовая база - ФОТО

В поселке Бровары под Киевом в понедельник днем, 5 июня, возник пожар.

В Броварах под Киевем горела оптовая база - ФОТО

Около двух часов дня на территории бывшей оптовой базы загорелись отдельно стоящие два складских помещения. К счастью во время возгорания никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, общая площадь, которую охватил огонь составила 1500 квадратных метров. Спасателям удалось уже в четырех часам локализовать, а вскоре и полностью потушить пожар.

При этом в ГосЧС уточнили, что пожар возник возле сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на частной автостоянке загорелось несколько автомобилей. Возгорание произошло в одном из легковых автомобилей с распространением огня на рядом припаркованные транспортные средства.


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