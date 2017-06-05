Киевлян предупредили про порывы ветра

Так, шквалы ожидаются сегодня – пятого июня - 15-20 метров за секунду, а также передают кратковременную грозу. Про это передали представители КГГА.

Так, до конца суток пятого июня ждут порывов ветра, а также шквалы примерно 15-20 метров за секунду. Местами также могут быть кратковременные грозы – сказано в сегодняшнем сообщении.

Людям напоминают о правилах их поведения в случае сильного ветра. В частности, это – убрать с балкона те предметы, что способны выпасть оттуда, а также на улице держаться вдалеке от бигбордов, от деревьев и электроопор, по возможности скрыться в ближайшем здании.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице также зафиксирован сильный ветер.