12:19 05.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлян предупредили про порывы ветра

В столице пятого июня синоптики прогнозируют сильный ветер, а также шквалы.

Киевлян предупредили про порывы ветра

Так, шквалы ожидаются сегодня – пятого июня - 15-20 метров за секунду, а также передают кратковременную грозу. Про это передали представители КГГА.

Так, до конца суток пятого июня ждут порывов ветра, а также шквалы примерно 15-20 метров за секунду. Местами также могут быть кратковременные грозы – сказано в сегодняшнем сообщении.

Людям напоминают о правилах их поведения в случае сильного ветра. В частности, это – убрать с балкона те предметы, что способны выпасть оттуда, а также на улице держаться вдалеке от бигбордов, от деревьев и электроопор, по возможности скрыться в ближайшем здании.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице также зафиксирован сильный ветер.


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