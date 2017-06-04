В Киеве на одном из рынков ограбили мужчину - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. По информации полиции, к пострадавшему подошел неизвестный, отобрал мобильный телефон, плеер и скрылся между павильонами рынка.

В связи с этим на место инцидента была отправлена следственно-оперативная группа. Таким образом, ориентируясь на приведенные пострадавшим приметы, полицейские нашли грабителя.

Как выяснили правоохранительные органы, правонарушитель оказался 37-летний житель Днепропетровской области, который в столицу приехал на заработки.

В данный момент по факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Теперь задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове неизвестный в маске ограбил кредитную фирму. В результате мужчина забрал из кассы три тысячи гривен.