17:21 04.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на одном из рынков ограбили мужчину - ФОТО

В Дарницком районе на одном из столичных рынков ограбили киевлянина. Так, преступник похитил у жертвы телефон и плеер. 

В Киеве на одном из рынков ограбили мужчину - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. По информации полиции, к пострадавшему подошел неизвестный, отобрал мобильный телефон, плеер и скрылся между павильонами рынка. 

В связи с этим на место инцидента была отправлена следственно-оперативная группа. Таким образом, ориентируясь на приведенные пострадавшим приметы, полицейские нашли грабителя.

Как выяснили правоохранительные органы, правонарушитель оказался 37-летний житель Днепропетровской области, который в столицу приехал на заработки. 

В данный момент по факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.  Теперь задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове неизвестный в маске ограбил кредитную фирму. В результате мужчина забрал из кассы три тысячи гривен.


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