На Троещине женщина попала под трамвай

На место вскоре отправились столичные спасатели, а также правоохранители. Про это сообщили третьего июня dtp.kiev.ua.

Тело женщины трамвай протащил под своими колесами примерно 20-ть метров. Согласно данным указанного ресурса, сейчас идут следственные действия и останки готовы извлечь из-под колес. В итоге также удалось выяснить, что останки принадлежали женщине примерно 45-ти лет, у которой не было при себе документов. Вероятно. Эта женщина – без определенного места жительства.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в апреле женщина попала под трамвай – это произошло на Харьковском шоссе.