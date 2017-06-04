03:03 04.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Троещине женщина попала под трамвай

В столичном районе Троещина женщина попала под едущий трамвай. 

На Троещине женщина попала под трамвай

На место вскоре отправились столичные спасатели, а также правоохранители. Про это сообщили третьего июня dtp.kiev.ua.

Тело женщины трамвай протащил под своими колесами примерно 20-ть метров. Согласно данным указанного ресурса, сейчас идут следственные действия и останки готовы извлечь из-под колес. В итоге также удалось выяснить, что останки принадлежали женщине примерно 45-ти лет, у которой не было при себе документов. Вероятно. Эта женщина – без определенного места жительства.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в апреле женщина попала под трамвай – это произошло на Харьковском шоссе.


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