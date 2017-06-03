12:20 03.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве загорелась частная стоянка, повреждены несколько авто - ФОТО

В оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на частной автостоянке загорелось несколько автомобилей. 

В Киеве загорелась частная стоянка, повреждены несколько авто - ФОТО

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, пожар произошел в 03:50 на улице Данькевича, 16/1. В связи с этим были напрвлены спасатели 43-й и 13-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По словам пожарных, возгорание произошло в одном из легковых автомобилей с распространением огня на рядом припаркованные транспортные средства. 

"В 4:45 пожарные ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.

На данный момент причины возникновения пожара устанавливаются. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в Киев горела многоэтажка. Пламя было заметным на балконе, а пожар сопровождался сильным задымлением.


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