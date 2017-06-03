В Киеве загорелась частная стоянка, повреждены несколько авто - ФОТО

В оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на частной автостоянке загорелось несколько автомобилей.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, пожар произошел в 03:50 на улице Данькевича, 16/1. В связи с этим были напрвлены спасатели 43-й и 13-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По словам пожарных, возгорание произошло в одном из легковых автомобилей с распространением огня на рядом припаркованные транспортные средства.
"В 4:45 пожарные ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
В результате пожара никто не пострадал.
На данный момент причины возникновения пожара устанавливаются.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в Киев горела многоэтажка. Пламя было заметным на балконе, а пожар сопровождался сильным задымлением.