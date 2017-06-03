В Киеве приняли присягу 72 новых добровольца корпуса мира США

Об этом заявил директор Корпуса мира США в Украине Дэнни Робертсон во время церемонии, передает УНН.

Согласно его словам, в подобной присяге также примут участие американские президенты.

В свою очередь волонтеры, которые прошли языковую, техническую и кросс-культурную подготовительную программу в городах и селах Черниговской области и в Чернигове, будут служить в разных областях Украины.

При этом посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что волонтеры Корпуса мира США будут работать в общественных организациях, а также с органами местной власти.

По мнению Йованович, Корпус мира в Украине - крупнейший в мире.

"Вы не раз услышите о том, как вам повезло побывать в Украине именно сейчас. Эта страна проходит через серьезные изменения", - отметила посол США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сводное украинское подразделение Вооруженных Сил Украины примет участие в многонациональных военных учениях в Германии.