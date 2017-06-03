В Доме профсоюзов восстанавливают каркас

Так, в здании продолжают проводить ремонтные работы, к примеру, сейчас продолжают восстанавливать каркас. Эти сведения представители Минкульта распространили при помощи страницы в Facebook.

Согласно этой информации – на данном этапе в здании Дома профсоюзов выполняются ремонтне работы, а также работы по реставрации. Сейчас железобетонные плиты уже были заменены на плиты из стального настила – из прочной стали. В аварийных местах уже установили временные крепежи – отметили в Минкульте.

Как сообщал УРА-Информ, в 2014-ом году здание Дома профсоюзов полностью сгорело.