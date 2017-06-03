На Левом берегу столицы произошла перестрелка

Перестрелка была зафиксирована недавно на Левом берегу города – около Института химии. Эти сведения были размещены в социальной сети "Киева Оперативного". В сообщении сказано, что вновь в столице замечена стрельба – около Мега Сити, где неподалеку также находится Институт химии.

На место уже приехали и работают полицейские, выясняют все подробности инцидента. Также известно, что первого июня в районе Подола пострадал супруг офицера батальона добровольцев – Амины Окуевой. Именно он был подозреваемым в деле организации покушения на В. Путина.

Как сообщал УРА-Информ, ранее перестрелка была в одном из парков Львова.