06:35 03.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Левом берегу столицы произошла перестрелка

В столице вновь произошла перестрелка.

На Левом берегу столицы произошла перестрелка

Перестрелка была зафиксирована недавно на Левом берегу города – около Института химии. Эти сведения были размещены в социальной сети "Киева Оперативного". В сообщении сказано, что вновь в столице замечена стрельба – около Мега Сити, где неподалеку также находится Институт химии.

На место уже приехали и работают полицейские, выясняют все подробности инцидента. Также известно, что первого июня в районе Подола пострадал супруг офицера батальона добровольцев – Амины Окуевой. Именно он был подозреваемым в деле организации покушения на В. Путина.

Как сообщал УРА-Информ, ранее перестрелка была в одном из парков Львова.


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