01:00 02.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице появится еще восемь скверов

В Киеве вскоре планируется создать еще восемь скверов. 

В столице появится еще восемь скверов

Эти сведения распространила недавно пресс-служба Киевсовета. Так, первого июня в рамках заседания Киевгорсовета депутаты решили вскоре организовать в городе восемь новых скверов. В частности, скверы должны будут появиться на Довнар-Запольского, а также улице Глинки, Ефремова и Булаховского и еще на некоторых улицах. Кроме того, новая зеленая зона будет обустроена и в Днепровском районе столицы.

Как сообщал УРА-Информ, в городе ранее планировали открыть новый парк культуры "Почайна". Сквер появится на Оболони – между проспектами Электриков и Бандеры – ранее сообщали в Киевгорсовете.


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