В столице появится еще восемь скверов

Эти сведения распространила недавно пресс-служба Киевсовета. Так, первого июня в рамках заседания Киевгорсовета депутаты решили вскоре организовать в городе восемь новых скверов. В частности, скверы должны будут появиться на Довнар-Запольского, а также улице Глинки, Ефремова и Булаховского и еще на некоторых улицах. Кроме того, новая зеленая зона будет обустроена и в Днепровском районе столицы.

Как сообщал УРА-Информ, в городе ранее планировали открыть новый парк культуры "Почайна". Сквер появится на Оболони – между проспектами Электриков и Бандеры – ранее сообщали в Киевгорсовете.