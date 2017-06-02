В Киеве выявлен еще один случай отравления вяленой рыбой

Как отмечается, киевлянин купил вяленую рыбу промышленного производства в гипермаркете "Ашан" на проспекте Ватутина.

При этом наименование производителя продукции совпадает с тем же предприятием, продукцией которого отравились предыдущие пострадавшие в Киеве и Херсоне.

На данный момент пострадавшему установили предварительный диагноз ботулизм.

Кроме того, его госпитализировали в реанимационное отделение Александровской клинической больницы Киева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице начал действовать запрет на продажу вяленой рыбы. Такое решение было принято из-за летального случая отравления данным продуктом.