14:50 02.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве выявлен еще один случай отравления вяленой рыбой

Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" сообщает о еще одном случаи заболевания ботулизмом.

В Киеве выявлен еще один случай отравления вяленой рыбой

Как отмечается, киевлянин купил вяленую рыбу промышленного производства в гипермаркете "Ашан" на проспекте Ватутина. 

При этом наименование производителя продукции совпадает с тем же предприятием, продукцией которого отравились предыдущие пострадавшие в Киеве и Херсоне. 

На данный момент пострадавшему установили предварительный диагноз ботулизм. 

Кроме того, его госпитализировали в реанимационное отделение Александровской клинической больницы Киева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице начал действовать запрет на продажу вяленой рыбы. Такое решение было принято из-за летального случая отравления данным продуктом.


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