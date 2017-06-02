11:19 02.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на выходных изменят некоторые маршруты транспорта

С 5 июня 2017 года в связи с праздничными днями в Киеве вносятся временные изменения в работу наземного общественного транспорта. 

 

В Киеве на выходных изменят некоторые маршруты транспорта

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранс".

Таким образом, автобусы маршрута №62 будут курсировать Контрактовая площадь - ул. Ильинская - ул. Братская - ул. Игоревская - ул. Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - Владимирский спуск, далее по действующей трассе.

В свою очередь автобусы маршрута №114 будут курсировать от ул. Милославской до Контрактовой площади по действующей трассе, далее - ул. Ильинская - ул. Братская - ул. Игоревская - ул. Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - Владимирский спуск, далее по действующей трассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева и пригороде в связи с проведением международной многодневной гонки по велосипедному спорту Tour of Ukraine ранее было временно ограничено движение всех видов транспорта.


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