В Киеве на выходных изменят некоторые маршруты транспорта

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранс".

Таким образом, автобусы маршрута №62 будут курсировать Контрактовая площадь - ул. Ильинская - ул. Братская - ул. Игоревская - ул. Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - Владимирский спуск, далее по действующей трассе.

В свою очередь автобусы маршрута №114 будут курсировать от ул. Милославской до Контрактовой площади по действующей трассе, далее - ул. Ильинская - ул. Братская - ул. Игоревская - ул. Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - Владимирский спуск, далее по действующей трассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева и пригороде в связи с проведением международной многодневной гонки по велосипедному спорту Tour of Ukraine ранее было временно ограничено движение всех видов транспорта.