10:58 02.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горела многоэтажка

В 9-этажном жилом доме по пр. Маршала Рокоссовского в Киеве сегодня днем вспыхнул пожар. Пламя было заметным на балконе, а пожар сопровождался сильным задымлением.

В Киеве горела многоэтажка

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, во время тушения пожара из жилого дома спасен мужчина 1994 года Однако, из-за сильных ожогов пострадавшего передали в бригаду медицинской помощи.

Кроме того, спасатели вывели на безопасное расстояние 21 человек.

Также в результате возгорания уничтожено мебель, бытовые приборы, межкомнатные и балконные двери, окна, повреждены стены и потолка квартиры.

По информации полиции, погибших нет.

На данный момент причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице возникло возгорание в одном из многоэтажных зданий. В процессе устранения огня пожарные также спасли двоих - мужчину и женщину.


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