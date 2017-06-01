В ночь на третье июня на проспекте Отрадном ограничат движение

Эти сведения распространили в в пресс-службе администрации (КГГА). Согласно сообщению – второго июня начиная с 20-ти вечера и до шести часов утра третьего июня планируется ограничить передвижение транспорта – от улицы Суздальская и до улицы Чернышевского.

Как сообщал УРА-Информ, на время в столице также планируется закрыть передвижение трамвая маршрута номер 14. Такое нововведение запланировано из-за проведения ремонта контактной сети. Такая информация поступила от Киевпастранса. Движение закроют с полуночи второго июня.