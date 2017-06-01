21:14 01.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100167083:Polishuk

На Подоле было покушение на добровольцев, - Шевченко - ФОТО

В четверг, 1 июня, в Киеве на Подоле произошло дерзкое и коварное вражеское покушение на патриотов Украины, участников АТО, добровольцев, которые в 2014 году защищали на фронте страну в рядах батальона полиции "Киев-2".

На Подоле было покушение на добровольцев, - Шевченко - ФОТО

Вместе с тем в России Адама Осмаева и Амину Окуеву обвинили в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Адам Осмаев. В результате перестрелки сам Окуев был ранен, а его жена в ответ ранила нападавшего.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артема Шевченко. Он также рассказал, что нападавший под видом иностранного журналиста втерся в доверие и якобы хотел взять интервью, однако при встреча внезапно открыл огонь из пистолета.

Защищаясь и отражения нападения Окуева открыла ответный огонь и тяжело ранила киллера. Сейчас оба раненных с тяжелыми огнестрельными ранениями находятся в больнице, - рассказал Шевченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня произошла стрельба. В результате инцидента два человека получили ранения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив