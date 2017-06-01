На Подоле было покушение на добровольцев, - Шевченко - ФОТО

Вместе с тем в России Адама Осмаева и Амину Окуеву обвинили в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Адам Осмаев. В результате перестрелки сам Окуев был ранен, а его жена в ответ ранила нападавшего.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артема Шевченко. Он также рассказал, что нападавший под видом иностранного журналиста втерся в доверие и якобы хотел взять интервью, однако при встреча внезапно открыл огонь из пистолета.

Защищаясь и отражения нападения Окуева открыла ответный огонь и тяжело ранила киллера. Сейчас оба раненных с тяжелыми огнестрельными ранениями находятся в больнице, - рассказал Шевченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня произошла стрельба. В результате инцидента два человека получили ранения.