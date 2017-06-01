13:19 01.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко просит правительство решить вопрос с энергоснабжением киевской ТЭЦ

Мэр столицы В. Кличко уже попросил украинское правительство восстановить снабжение энергией киевской ТЭЦ.

Кличко просит правительство решить вопрос с энергоснабжением киевской ТЭЦ

Мэр просит о распоряжении "Нафтогазу" о возобновлении снабжения энергией столичной ТЭЦ-6. Эти сведения распространили в КГГА. Согласно мнению мэра – пока страна не подсчитает поступления от предприятий – следует внедрить мораторий на отключения от снабжения газом объектов, что обеспечивают столицу теплом и газом, а также иными услугами ЖКХ.

Мэр пожаловался, что было прекращено снабжение ТЭЦ-6, которая давала энергию Деснянскому району. И правительство должно решить проблему – подчеркнул мэр.

Как сообщал УРА-Информ, пару дней назад из-за остановки ТЭЦ несколько районов города лишились горячей воды.


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