Кличко просит правительство решить вопрос с энергоснабжением киевской ТЭЦ

Мэр просит о распоряжении "Нафтогазу" о возобновлении снабжения энергией столичной ТЭЦ-6. Эти сведения распространили в КГГА. Согласно мнению мэра – пока страна не подсчитает поступления от предприятий – следует внедрить мораторий на отключения от снабжения газом объектов, что обеспечивают столицу теплом и газом, а также иными услугами ЖКХ.

Мэр пожаловался, что было прекращено снабжение ТЭЦ-6, которая давала энергию Деснянскому району. И правительство должно решить проблему – подчеркнул мэр.

Как сообщал УРА-Информ, пару дней назад из-за остановки ТЭЦ несколько районов города лишились горячей воды.