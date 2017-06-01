16:35 01.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича

Депутаты Киевсовета приняли решение относительно переименования столичного просп. Ватутина.

Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича

Так, было принято решение про переименование городского просп. Ватутина в Шухевича. За такое решение уже проголосовали 69 депутатов Киевского горсовета. Так, принятие документа предполагает скорое переименование проспекта столицы – его назовут в честь командующего УПА Шухевича.

В Киевсовете по этому поводу отметили, что обсуждение общественностью по вопросу переименования прошло с марта по май 2016-го – на сайте городской общины. И переименование улицы решили поддержать 3165 граждан.

Как сообщал УРА-Информ, ранее киевляне обращались к властям с просьбой – не переименовывать проспект Победы.


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