13:39 01.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Движение трамвая №14 на время закроют

По причине ремонта контактной сети столичного трамвая номер 14 его движение на время будет закрыто.

Движение трамвая №14 на время закроют

Так, движение данного маршрута трамвая по улице Константиновская и Межигорская на время должно быть закрыто. Эту информацию распространили представители "Киевпастранса". По их словам – по причине ремонта трамвайной сети на Константиновской второго июня начиная с полуночи и до пяти утра закроют передвижение трамваев.

Как сообщал УРА-Информ, в столице будет ограничено передвижение авто по улице Васильковская по причине ремонтных работ – на отрезке от Ужгородского до Коломыйского переулка. Движение здесь первого июня будет ограничено до трех полос. 


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