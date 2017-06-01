Движение трамвая №14 на время закроют

Так, движение данного маршрута трамвая по улице Константиновская и Межигорская на время должно быть закрыто. Эту информацию распространили представители "Киевпастранса". По их словам – по причине ремонта трамвайной сети на Константиновской второго июня начиная с полуночи и до пяти утра закроют передвижение трамваев.

Как сообщал УРА-Информ, в столице будет ограничено передвижение авто по улице Васильковская по причине ремонтных работ – на отрезке от Ужгородского до Коломыйского переулка. Движение здесь первого июня будет ограничено до трех полос.