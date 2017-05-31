17:41 31.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице растет количество АЗС

В столице сейчас есть план увеличения числа автозаправочных станций, работающих законно.

В столице растет количество АЗС

Такое заявление сделал Г. Плис – замглавы столичной администрации (КГГА). Согласно его словам – власть города осознает то, что наведение в данной области порядка привело лишь к тому, что появилась проблема с загруженностью легальных сетей автозаправочных станций.

На данный момент компании, которые ведут законную деятельность, делают все, чтобы наращивать пропускную способность – подчеркнул Плис. По причине же работа нелегальных заправок столица ежегодно несла потери в объеме 600 миллионов гривен. В городе еще осталось около 20-ти незаконных заправок.

Как сообщал УРА-Информ, в мае в столице были устранены еще пять незаконных АЗС.


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