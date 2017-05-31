В столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Такое сообщение распространила сегодня – 31-го мая - пресс-служба администрации (КГГА). Согласно данным – в ближайшие выходные дни – третьего, а также четвертого июня, в городе будут организованы ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции. Традиционно ярмарки будут проведены в каждом из столичных районов. Киевлянам и гостям города предложат свежую и качественную с/х продукцию.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве сельхозярмарки также были проведены недавно – 20-го и 21-го мая. Людям предлагали приобрести различные группы товаров.