11:39 31.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В ближайшие выходные дни в столице нашей страны должны традиционно быть проведены сельскохозяйственные ярмарки. 

В столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Такое сообщение распространила сегодня – 31-го мая - пресс-служба администрации (КГГА). Согласно данным – в ближайшие выходные дни – третьего, а также четвертого июня, в городе будут организованы ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции. Традиционно ярмарки будут проведены в каждом из столичных районов. Киевлянам и гостям города предложат свежую и качественную с/х продукцию.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве сельхозярмарки также были проведены недавно – 20-го и 21-го мая. Людям предлагали приобрести различные группы товаров.


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