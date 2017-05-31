12:55 31.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись два автобуса, один из водителей попал в больницу - ФОТО

В Киеве в среду утром, 31 мая, столкнулись два пассажирских автобуса.

В Киеве столкнулись два автобуса, один из водителей попал в больницу - ФОТО

В результате аварии один из водителей попал в больницу. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло между улицами Семьи Сосниных и Кольцова.

Тут дорогу не поделили два пассажирских автобуса. Полиция предполагает, что в аварии виновен водитель маршрутного автобуса "Богдан".

Более точно можно будет сказать только после проведения следственных действий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Оболонском районе Киева легковой автомобиль Audi протаранил маршрутное такси, в результате чего пострадали 8 человек.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля двигался со стороны Киева и выехал на полосу встречного движения, где в лоб протаранил пассажирский автобус. Водитель Audi оказался зажат металлическими конструкциями.


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