В Киеве столкнулись два автобуса, один из водителей попал в больницу - ФОТО

В Киеве в среду утром, 31 мая, столкнулись два пассажирских автобуса.
В результате аварии один из водителей попал в больницу. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло между улицами Семьи Сосниных и Кольцова.
Тут дорогу не поделили два пассажирских автобуса. Полиция предполагает, что в аварии виновен водитель маршрутного автобуса "Богдан".
Более точно можно будет сказать только после проведения следственных действий.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Оболонском районе Киева легковой автомобиль Audi протаранил маршрутное такси, в результате чего пострадали 8 человек.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля двигался со стороны Киева и выехал на полосу встречного движения, где в лоб протаранил пассажирский автобус. Водитель Audi оказался зажат металлическими конструкциями.