В Киеве столкнулись два автобуса, один из водителей попал в больницу - ФОТО

В результате аварии один из водителей попал в больницу. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло между улицами Семьи Сосниных и Кольцова.

Тут дорогу не поделили два пассажирских автобуса. Полиция предполагает, что в аварии виновен водитель маршрутного автобуса "Богдан".

Более точно можно будет сказать только после проведения следственных действий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Оболонском районе Киева легковой автомобиль Audi протаранил маршрутное такси, в результате чего пострадали 8 человек.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля двигался со стороны Киева и выехал на полосу встречного движения, где в лоб протаранил пассажирский автобус. Водитель Audi оказался зажат металлическими конструкциями.