00:30 31.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве грабители отобрали у водителя BMW 180 тысяч гривен

В Дарницком районе города Киева во вторник, 30 мая, вооруженные грабители в масках отобрали у водителя BMW сумку в деньгами.

В Киеве грабители отобрали у водителя BMW 180 тысяч гривен

По предварительным данным в ней было около 180 тысяч гривен. Как сообщают очевидцы, трое неизвестных в масках и в черной униформе на светофоре заблокировали иномарку.

Они разбили пистолетом стекло, брызнули водителю слезоточивым газом в лицо и забрали из салона машины сумку. После чего грабители на автомобиле Jaguar скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас полиция разыскивает грабителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 мая сообщалось, что злоумышленники ограбили ювелирный магазин в Киеве за две минуты. Нападавшие угрожали пистолетом и гранатой и забрали ценные вещи.


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