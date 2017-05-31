В Киеве грабители отобрали у водителя BMW 180 тысяч гривен

По предварительным данным в ней было около 180 тысяч гривен. Как сообщают очевидцы, трое неизвестных в масках и в черной униформе на светофоре заблокировали иномарку.

Они разбили пистолетом стекло, брызнули водителю слезоточивым газом в лицо и забрали из салона машины сумку. После чего грабители на автомобиле Jaguar скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас полиция разыскивает грабителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 мая сообщалось, что злоумышленники ограбили ювелирный магазин в Киеве за две минуты. Нападавшие угрожали пистолетом и гранатой и забрали ценные вещи.