В Киеве грабители отобрали у водителя BMW 180 тысяч гривен

В Дарницком районе города Киева во вторник, 30 мая, вооруженные грабители в масках отобрали у водителя BMW сумку в деньгами.
По предварительным данным в ней было около 180 тысяч гривен. Как сообщают очевидцы, трое неизвестных в масках и в черной униформе на светофоре заблокировали иномарку.
Они разбили пистолетом стекло, брызнули водителю слезоточивым газом в лицо и забрали из салона машины сумку. После чего грабители на автомобиле Jaguar скрылись в неизвестном направлении.
Сейчас полиция разыскивает грабителей.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 мая сообщалось, что злоумышленники ограбили ювелирный магазин в Киеве за две минуты. Нападавшие угрожали пистолетом и гранатой и забрали ценные вещи.