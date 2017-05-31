В четырем районам столица отключили горячую воду

Эта станция обеспечивает горячей водой жилые массивы Оболонь, Троещина, Радужный и Воскресенский массивы. Как сказано в сообщении пресс-службы Киевэнерго, главной причиной таких действия стало накопленные государством и потребителями долги за услуги теплоснабжения.

При этом в ведомстве уточнили, что всего в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6 находится 3138 объектов, из которых 2142 - это жилые дома, 39 медицинские заведения, 164 детсада и 670 ведомств.

Вместе с тем в ведомстве заявили, что с июня Днепровском и Дарницком районах Киева подорожает отопление и горячая вода.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман заверил, что цену газа для населения в октябре повышать не намерен.