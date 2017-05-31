05:00 31.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Строительство метро на Троещину может начаться в 2018 году, - КГГА

Новая ветка Киевского метрополитена на Троещену будет почти полностью наземной, а само строительство планируется начать в следующим году. 

Строительство метро на Троещину может начаться в 2018 году, - КГГА

Такие сведения сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает "Громадське радіо".

По его словам, только три пересадочные станции будут подземными. Всего на этой ветке метро построят 14 станций.

Также он подчеркнул, что построить ветку "Троещина - Вокзальная" могут за четыре года с начала строительства.

В будущий проект строительства Подольско-Выгуровской линии будут инвестировать китайцы.

Кроме того, последние смогут приступить к активным действиям после заключения межправительственного соглашения между Украиной и Китаем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Берлине недавно автомобиль съехал по лестнице на станцию метро.В результате происшествия пострадали несколько человек.


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