На Южном мосту ограничат движение

Так, движение автотранспорта должны ограничить на мосту с первого по четвертое июня. Движение будет вскоре ограничено в первой полосе – начиная от улицы Саперно-Слободская и до проспекта Бажана. Эти сведения сегодня распространили в КГГА.

Таким образом - ограничения движения будут длиться первого июня с 21-го часа вечера и до семи утра второго июня. И в аналогичные периоды времени третьего и четвертого июня. В Киевавтодоре уже попросили прощения за причиняемые водителям неудобства.

Как сообщал УРА-Информ, в городе движение планировали ограничить на Отрадном проспекте.