13:01 31.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Южном мосту ограничат движение

По причине планируемого ремонта покрытия дороги на эстакаде Южного моста должно быть вскоре ограничено движение.

На Южном мосту ограничат движение

Так, движение автотранспорта должны ограничить на мосту с первого по четвертое июня. Движение будет вскоре ограничено в первой полосе – начиная от улицы Саперно-Слободская и до проспекта Бажана. Эти сведения сегодня распространили в КГГА.

Таким образом - ограничения движения будут длиться первого июня с 21-го часа вечера и до семи утра второго июня. И в аналогичные периоды времени третьего и четвертого июня. В Киевавтодоре уже попросили прощения за причиняемые водителям неудобства.

Как сообщал УРА-Информ, в городе движение планировали ограничить на Отрадном проспекте.


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