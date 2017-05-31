13:35 31.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Летом будет изменена работа троллейбуса №7

По причине проведения работ по реконструкции узла на перекрестке проспекта Победы и Щербаковского летом будут внесены некоторые изменения в работу общественного транспорта.

Летом будет изменена работа троллейбуса №7

В частности, поменяют график работы троллейбусов номер 7 и номер 93Н – начиная с июня. Сегодня такая информация поступила от представителей "Киевпастранса". Согласно данным – из-за реконструкции на трассах города начиная с июня и по 24-е августа 2017-го поменяют режим работы троллейбусов номер 7 и 93Н. К примеру, маршрут номер 7 будет ходить в сторону Чернобыльской – от станции "Шулявская" – и до улицы Щербаковского - Победы и на улицу Ирпенская.

Как сообщал УРА-Информ, движение транспорта в начале июня будет ограничено на Южном мосту.


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