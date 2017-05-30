Во вторник центр Киева на полдня останется без воды

Начиная с десяти часов вечера и до двух часов дня 31 мая коммунальное предприятие "Киевводоканал" будут проводит ремонтные работы. Как сказано в сообщении ведомства, было принято решение, для надежной работы систем водоснабжения в Голосеевском и Шевченковском районах провести ремонт сети диаметром 500 мм на углу улиц Владимирской и Льва Толстого.

В частности, коммунальные службы заменят неисправную запорную арматуру, которая разгерметизирована. Дополнительно также будут проведены ремонтные работы сети на углу улиц Льва Толстого и Терещенковской, Льва Толстого и Антоновича.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Голосеевской районе столицы произошел прорыв трубы с горячей водой. В итоге оказалась разбитой техника и несколько пострадало жилье.