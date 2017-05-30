17:50 30.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице временно прекратят движение троллейбуса №41

Из-за потребности в скором ремонте контактной троллейбусной сети маршруты некоторых троллейбусов закроют.

В столице временно прекратят движение троллейбуса №41

Так, передвижение троллейбусов маршрута 41 и маршрута 26 должно быть закрыто 31-го мая около путепровода возле станции Нивки. Эти сведения распространили представители "Киевпастранса".

Согласно их заявлению – из-за предстоящего ремонта контактной сети около путепровода станции "Нивки" завтра - 31 мая 2017 г. – начиная с полуночи идо пяти утра движение троллейбусов указанных маршрутов закроют – уточняют в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице движение вскоре должно быть ограничено на Отрадном проспекте. Это планируется на 31-е мая.


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