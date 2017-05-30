12:01 30.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице реконструируют улицу Федорова

Чтобы увеличить пропускную способность в столице планируется реконструкция улицы Федорова.

В столице реконструируют улицу Федорова

Так, чтобы более эффективно организовать передвижение автотранспорта, а также пешеходов на Печерске вскоре должна быть подвергнута реконструкции улица Ивана Федорова. 30-го мая эти сведения передали в КГГА. Согласно данным – будут вскоре вестись реконструкционные работы на Федорова – чтобы надлежащим образом организовать передвижение транспорта.

Работы начнут вести согласно распоряжению КГГА номер 620. Заказчик данных работ – корпорация "Киевавтодор".

Как сообщал УРА-Информ, на Отрадном просп. вскоре из-за ремонта будет ограничено передвижение авто.


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