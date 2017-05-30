В столице реконструируют улицу Федорова

Так, чтобы более эффективно организовать передвижение автотранспорта, а также пешеходов на Печерске вскоре должна быть подвергнута реконструкции улица Ивана Федорова. 30-го мая эти сведения передали в КГГА. Согласно данным – будут вскоре вестись реконструкционные работы на Федорова – чтобы надлежащим образом организовать передвижение транспорта.

Работы начнут вести согласно распоряжению КГГА номер 620. Заказчик данных работ – корпорация "Киевавтодор".

Как сообщал УРА-Информ, на Отрадном просп. вскоре из-за ремонта будет ограничено передвижение авто.