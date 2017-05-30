В столице открылись 140 языковых лагерей

Так, лагеря станут функционировать согласно дневному графику. Кроме того – открылось также и 140 языковых лагерей для детей. Эти сведения сегодня распространили в КГГА. Начиная с с 30-го мая работают детские лагеря отдыха – с пребыванием детей здесь только днем. Лагеря были открыты на базе столичных учебных заведений.

75 подобных лагерей продолжит работать в городе до 23-го июня. Также будет функционировать и 140 языковых – здесь предоставят отдых с пользой примерно для 18-ти тысяч детей. Сейчас уже шесть тысяч детей выразили желание отдохнуть в пришкольном лагере.

Как сообщал УРА-Информ, Венгрия хочет принять на отдых детей силовиков АТО.