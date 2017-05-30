15:44 30.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100166893:mysnichenko

В сентябре запустят новую нить столичного коллектора

Власть столицы в 2017-ом году хотела бы завершить создание второй нити городского коллектора.

В сентябре запустят новую нить столичного коллектора

Так, новая нить канализационного коллектора должна быть запущена в работу уже в сентябре нынешнего года. Такие сведения были распространены в КГГА сегодня.

Столичный колектор, как известно, построили еще в 1965-ом году – то есть он используется уже в течение 52-ух лет. В 1997-ом же году его признали аварийным.

Затем – в 2015-ом году - на столичном коллекторе была авария, по итогам которой сразу несколько районов города лишились водоснабжения. Потому власть решила создать вторую нить коллектора и сейчас работы подходят к завершению – уточнили в КГГА.

Как сообщал УРА-Информ, в марте в н.п. Черкассы прорвало канализационный коллектор.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив