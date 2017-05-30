16:48 30.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В парке "Дубки" обнаружен висельник

В столичной лесопарковой зоне под названием "Дубки" 30-го мая был обнаружен висельник.

В парке

Так, в городе Киеве был недавно обнаружен повешенный мужчина. Эти сведения распространили в представители "Киева оперативного". Согласно данным – недавно произошло чрезвычайное происшествие в парке столицы "Дубки".

Прохожие обнаружили повешенного мужчину. Также известно, что этот человек буквально пару дней назад написал в полицию заявление о том, что ему угрожают. Мужчина оставил также и свое завещание. Сейчас на месте трагедии работает следственная группа и медики.

Как сообщал УРА-Информ, в столичном озере Вигуровское недавно обнаружили труп мужчины.


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