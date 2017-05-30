В парке "Дубки" обнаружен висельник

Так, в городе Киеве был недавно обнаружен повешенный мужчина. Эти сведения распространили в представители "Киева оперативного". Согласно данным – недавно произошло чрезвычайное происшествие в парке столицы "Дубки".

Прохожие обнаружили повешенного мужчину. Также известно, что этот человек буквально пару дней назад написал в полицию заявление о том, что ему угрожают. Мужчина оставил также и свое завещание. Сейчас на месте трагедии работает следственная группа и медики.

Как сообщал УРА-Информ, в столичном озере Вигуровское недавно обнаружили труп мужчины.