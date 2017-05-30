В МВД назвал основную версию убийства Панкова - ФОТО

Он был убит сегодня в Киеве на Позняках выстрелом в спину. Об этом во вторник, 30 мая, рассказал на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он уточнил, что Панков дважды занимал пост главы этой непростой государственной компании, которая постоянно попадала в скандалы. Полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, начиная от личных взаимоотношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств.

Одной из ведущих версий, которая подлежит проверке, должна быть версия связанная с его работой в государственном концерне Укрспирт, – написал Геращенко, добавив, что он надеется, что заказчики убийства и его исполнители будут задержаны и получат пожизненные сроки.

В свою очередь самАрсен Аваков отказался комментировать ситуацию с убийством Виктора Панкова. Как отметил министр журналистам, комментировать оперативную ситуацию, которая происходит на месте преступления он не может и считает, что это должен комментировать следователь немного позже.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Во вторник утром, 30 мая, в Киеве неизвестный застрелил мужчину. Убийство произошло в Дарницком районе. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Audi" красного цвета. Жертвой нападения стал бывший исполняющий обязанности директора предприятия"Укрспирт" Виктор Панков.