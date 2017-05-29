14:33 29.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице мужчина задержан за растление детей

Правоохранители столицы провели задержание мужчины, который занимался растлением детей.

В столице мужчина задержан за растление детей

Речь – про детей его сожительницы. Эту информацию сегодня – 29-го мая – распространили в пресс-службе городской полиции. Согласно данным – старший сын женщины позвонил в полицию и рассказал о том, что его младший брат и сестра стали жертвами отчима. По словам ребенка – отчим занимался развратными действиями с младшими детьми начинаяс с 2013-го года.

По факту правоохранителями было открыто производство - согласно части третьей 153-ей статьи УК. Вскоре стало известно, что отчим вынуждал детей смотреть с ним порнографию, потом раздевал и совершал развратные действия с детьми. Все это он также снимал на телефон.

Как сообщал УРА-Информ, футболист "Сандерленда" подозревается в растлении малолетней девушки.


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