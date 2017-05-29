16:48 29.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100166806:mysnichenko

В Голосеевском районе прорвало трубу с горячей водой

В районе столицы Голосеево произошел прорыв трубы с горячей водой.

В Голосеевском районе прорвало трубу с горячей водой

Так, 29-го мая был замечен прорыв трубы, по которой в дома поступает горячая вода, в районе города Голосеево. Эти сведения уже распространили представители ГСЧС города.

Согласно предварительной информации – в районе произошел разрыв трубы, это теплосеть прорвало, скорее всего – отметили в ГСЧС. По словам очевидцев – лопнула труба, диаметр которой – 2000 миллиметров. Фонтан воды был высотой в семь этажей. В итоге оказалась разбитой техника и несколько пострадало жилье – также сообщают очевидцы событий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее трубу прорвало в столичном районе Оболонь.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив