В Голосеевском районе прорвало трубу с горячей водой

Так, 29-го мая был замечен прорыв трубы, по которой в дома поступает горячая вода, в районе города Голосеево. Эти сведения уже распространили представители ГСЧС города.

Согласно предварительной информации – в районе произошел разрыв трубы, это теплосеть прорвало, скорее всего – отметили в ГСЧС. По словам очевидцев – лопнула труба, диаметр которой – 2000 миллиметров. Фонтан воды был высотой в семь этажей. В итоге оказалась разбитой техника и несколько пострадало жилье – также сообщают очевидцы событий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее трубу прорвало в столичном районе Оболонь.