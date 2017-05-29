На части Подола закроют движение

Движение будет закрыто утром - с восьми утра до 13-ти часов. Дело в том, что на утро планируется мероприятие – проведение Цветного забега. По этой причине закроют движение всего транспорта. Маршрут перекрытия движения – Контрактовая – Сагайдачного – Константиновская – распространили данные в КГГА. На период данного мероприятия также внесут некоторые изменения в функционирование общественного транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, по причине проведения ремонта также ограничат передвижение на Одесской площади города – на съездах. Движение авто ограничат с 29-го по 30-е мая.