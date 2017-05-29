16:34 29.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Движение ограничат на Одесской площади

Ночью – с 29-го на 30-е мая – планируется ввести ограничение движения на столичной Одесской площади.

Движение ограничат на Одесской площади

Так, должно быть ограничено передвижение автотранспорта на Одесской площади, а именно -  на съездах с данного путепровода. Эти сведения распространили в администрации (КГГА). Согласно данным – начинаяс с 22-ух часов вечера сегодняшнего дня и до утра 30-го мая на съезде с путепровода закроют движение. Причина – проведение ремонта и обустройство дорожного покрытия из асфальта и бетона. Ремонтные работы будут вестись со стороны Заболотного.

Как сообщал УРА-Информ, в столице произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали люди. Авария зафиксирована в Днепровском районе.


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