Движение ограничат на Одесской площади

Так, должно быть ограничено передвижение автотранспорта на Одесской площади, а именно - на съездах с данного путепровода. Эти сведения распространили в администрации (КГГА). Согласно данным – начинаяс с 22-ух часов вечера сегодняшнего дня и до утра 30-го мая на съезде с путепровода закроют движение. Причина – проведение ремонта и обустройство дорожного покрытия из асфальта и бетона. Ремонтные работы будут вестись со стороны Заболотного.

Как сообщал УРА-Информ, в столице произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали люди. Авария зафиксирована в Днепровском районе.