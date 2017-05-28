В столичном метро погиб зацепер

Он трагически погиб на перегоне между станциями “Дарница”, а также “Левобережная”, получив смертельные травмы. Эти сведения уже распространили при помощи соцсетей представители метрополитена города.

Так, зацепер, предприняв попытку покататься на вагоне метро, получил смертельные травмы – уточняют в сообщении. Данное событие произошло примерно в 12 часов 15 минут 28-го мая – отметили сотрудники КП. Сейчас правоохранители работают на месте, устанавливают детали случившегося.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Берлин на станцию метро въехало авто.