15:33 28.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном метро погиб зацепер

Сегодня – 28-го мая – предприняв попытку прокатиться на одном из вагонов поезда столичного метро, погиб зацепер.

В столичном метро погиб зацепер

Он трагически погиб на перегоне между станциями “Дарница”, а также “Левобережная”, получив смертельные травмы. Эти сведения уже распространили при помощи соцсетей представители метрополитена города.

Так, зацепер, предприняв попытку покататься на вагоне метро, получил смертельные травмы – уточняют в сообщении. Данное событие произошло примерно в 12 часов 15 минут 28-го мая – отметили сотрудники КП. Сейчас правоохранители работают на месте, устанавливают детали случившегося.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Берлин на станцию метро въехало авто.


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